Джоан Роулинг написала детектив о травле в Сети

Британская писательница Джоан Роулинг грамотно использовала травлю, которой подверглась в социальных сетях, после того, как начала высказываться о трансгендерах. Она написала об этом книгу.

30 августа на сайте Роберта Гэлбрейта (псевдоним Роулинг) появился релиз нового романа под названием The Ink Black Heart («Чернильно-черное сердце»). В нем частный детектив Корморан Страйк и его напарница Робин Эллакот — писательница выпустила о них уже пять книг — расследуют новое дело.

По сюжету к сыщикам обращается создательница мультфильма «Чернильно-черное сердце» и заявляет, что ей угрожают в Сети. Женщина хочет вывести анонимного преследователя на чистую воду, но главные герои отказывают клиентке в помощи. А затем читают в заголовках, что она убита на месте, знаковом для ее произведения. Детективы решают найти преступника, но поиски в онлайне заставляют их максимально применить свои дедуктивные способности.