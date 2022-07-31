Брини Спирс закончила свои мемуары, но не может их опубликовать из-за нехватки бумаги

В прессу просочилась информация, что многострадальная певица Бритни Спирс все-таки дописала свои мемуары. Но печать новой книги задерживается по причине нехватки бумаги.

Поп-звезда и издательство Simon & Schuster планируют выпустить автобиографический труд в январе 2023 года. Но из-за отсутствия бумаги их планы идут коту под хвост, и точную дату релиза назвать невозможно.

Об этом пишет издание TMZ со ссылкой на источники, близкие к певице. Оно также отмечает, что в Америке наблюдается дефицит бумаги из-за того, что во время пандемии люди стали чаще покупать напечатанные книги, а работники целлюлозной промышленности, наоборот, активно увольнялись с фабрик.