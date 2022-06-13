«Продолжение пишу!»: у Лизы Арзамасовой почти готова вторая детская книга

Речь идет о новых историях от Костика из Солнечного переулка.

Актриса и молодая мама Лиза Арзамасова поделилась информацией о продолжении своей детской книги «Костик из Солнечного переулка».

«Летом выйдет дополнительный тираж, так что все, кто хотел, но не успел купить книжку, смогут сделать это, — сообщила 27-летняя артистка в Telegram. — Продолжение пишу! Надеюсь уже в июне сдать рукопись в издательство, так что не за горами и встреча с новыми историями. Хотя я уже знаю, что процесс издания книги небыстрый».

Лиза отметила, что отзывы читателей на книгу делают ее счастливой, а главными вдохновителями на писательскую деятельность являются сами поклонники.

«Мне недавно одна девушка задала вопрос: «Как дела у Костика»? Я даже сначала не сообразила. Переспрашиваю: «У Левушки»? Может, она перепутала. А она мне — очень уверенно: «Нет, у Костика. Мы его очень ждем». Это было нежно…» — рассказала Арзамасова.

Напомним, Левушка – сын актрисы и знаменитого фигуриста Ильи Авербуха, которому в августе исполнится год. А Костик – это 11-летний герой книги, выпущенной Лизой в 2021 году. Он рассказывает читателям истории о том, как видит волшебные вещи в самых простых вещах и ищет ответы на взрослые вопросы.

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