Сергей Лукьяненко снова отложил выход «Вечного дозора»

В лучшем случае финальная часть «Дозоров» выйдет в конце лета 2022 года.

Кто раньше выпустит финальную книгу своего культовой саги – Джордж Мартин свои «Ветра зимы» или Сергей Лукьяненко свой «Вечный дозор»?

В 2021 году российский писатель-фантаст говорил, что постарается закончить финальную часть «Дозоров» в мае 2022-го. Но в июне он предстал перед читателями на фестивале «Красная площадь» и заявил, что роман все еще не готов.

«В книге написана достаточно большая часть, там уже больше трети написано. И если сесть и хорошо войти в темп, то я ее завершу за пару месяцев», — цитирует 54-летнего писателя ТАСС.

По словам Лукьяненко, он сядет за «Вечный дозор», когда закончит свою книгу «Лето волонтера» из новой серии «Измененные». В ней за последний год вышло три романа: «Семь дней до Мегиддо», «Три дня индиго» и «Месяц за Рубиконом».

Первый из них, кстати, по словам автора, ранее планировалось экранизировать для Netflix, но американский потоковый сервис свернул свою деятельность в России. Лукьяненко надеется, что его новое творение все-таки подает на экраны страны.

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