Варламов, Яхина, Синицкая: названы финалисты премии «Большая книга» 2022 года

2 июня стало известно, какие писатели и произведения вошли в шорт-лист национальной премии «Большая книга» 2022 года. Имена финалистов озвучили на литературном обеде, организованном премией.
В короткий список вошли:
«Подлинная история Анны Карениной» Павла Басинского;
«Парижские мальчики в сталинской Москве» Сергея Белякова;
«Имя Розанова» Алексея Варламова;
«Саша, привет!» Дмитрия Данилова;
«Родник Олафа» Олега Ермакова;
Stabat Mater Руслана Козлова;
«Пароход Бабелон» Афанасия Мамедова;
«Каждые сто лет. Роман с дневником» Анны Матвеевой;
«Хроники Горбатого» Софии Синицкой;
«Эшелон на Самарканд» Гузель Яхиной.
Такой список приводит ТАСС. Имена победителей назовут в декабре. Их отбирает экспертное жюри, состоящее из сотни человек.
Добавим, что за первое место писатель получит 3 миллиона рублей, за второе — 1,5 миллиона, за третье — 1 миллион. Данная литературная премия проводится в 17-й раз.
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