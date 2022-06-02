Варламов, Яхина, Синицкая: названы финалисты премии «Большая книга» 2022 года

Какие русские романы признаны лучшими в год окончания пандемии.

2 июня стало известно, какие писатели и произведения вошли в шорт-лист национальной премии «Большая книга» 2022 года. Имена финалистов озвучили на литературном обеде, организованном премией.

В короткий список вошли:

«Подлинная история Анны Карениной» Павла Басинского; «Парижские мальчики в сталинской Москве» Сергея Белякова; «Имя Розанова» Алексея Варламова; «Саша, привет!» Дмитрия Данилова; «Родник Олафа» Олега Ермакова; Stabat Mater Руслана Козлова; «Пароход Бабелон» Афанасия Мамедова; «Каждые сто лет. Роман с дневником» Анны Матвеевой; «Хроники Горбатого» Софии Синицкой; «Эшелон на Самарканд» Гузель Яхиной.

Такой список приводит ТАСС. Имена победителей назовут в декабре. Их отбирает экспертное жюри, состоящее из сотни человек.

Добавим, что за первое место писатель получит 3 миллиона рублей, за второе — 1,5 миллиона, за третье — 1 миллион. Данная литературная премия проводится в 17-й раз.

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