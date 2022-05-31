Квентин Тарантино выпустит занимательную книгу о кино

Знаменитый режиссер Квентин Тарантино выпустит новую книгу после романа «Однажды в Голливуде», и это будет нон-фикшн. Печатный труд 59-летнего постановщика получил название Cinema Speculation («Киноспекуляция»).

«Помимо того, что Квентин Тарантино является одним из самых знаменитых современных режиссеров, он, возможно, самый заразительный киноман из ныне живущих. В течение многих лет он предрекал в интервью свое возможное обращение к написанию книг о фильмах. И теперь, с Cinema Speculation, время пришло. Там будет все, на что его страстные поклонники и все любители кино могли надеяться», — говорится в анонсе издательства HarperCollins. «Эта книга, основанная на ключевых американских фильмах 1970-х годов, которые он увидел, будучи молодым кинозрителем, является столь же интеллектуальной и проницательной, сколь бесшабашной и занимательной. Кинокритика, теория кино, репортаж и замечательная личная история — все это написано в уникальной манере Квентина Тарантино и с редким взглядом на кино, который возможен только у одного из величайших практиков этого вида искусства».

Как передает издание IndieWire, релиз книги в Америке намечен на 25 октября текущего года.

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