Водолазкин, Маринина, Рой и другие писатели соберутся на Книжном салоне в Петербурге

Фестиваль для любителей литературы пройдет на Дворцовой площади.

С 19 по 22 мая в северной столице России пройдет XVII Санкт-Петербургский международный книжный салон.

Мероприятие развернется на Дворцовой площади. В нем примут участие многие известные писатели.

«Конечно, на Книжном салоне особое внимание нужно уделить презентации новых книг. Буквально только что мы получили подтверждение от Евгения Германовича Водолазкина, который представит свою книгу «Краткая история цивилизации». Это литература нон-фикшн, очень интересная, в сопровождении фотографий», — цитирует ТАСС вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского.

Также в мероприятиях салона примут участие Андрей Константинов, Дмитрий Пучков, Александра Маринина, Андрей Усачев, Олег Рой, Александр Пелевин и многие другие. Творческие встречи с читателями проведут Гузель Яхина, Андрей Максимов и фронтмен рок-группы «Король и Шут» Андрей Князев. Всего ожидается около 250 именитых участников.

Планируется задействовать более 15 тысяч квадратных метров территории. Один из павильонов традиционно будет «детским». Кроме встреч с детскими писателями, в нем пройдут спектакли петербургских театров.

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