Книга, от которой становится легче: автор «ПлоХорошо» выпускает сборник жизненных историй

У автора бестселлеров «Апельсинки» и «ПлоХорошо» Ольги Савельевой выходит новая книга — «Легче! Как найти баланс в жизни, если все идет не по плану».

Это сборник из 40 рассказов, которые помогут превратить сложную ситуацию в ценный опыт, чаще улыбаться себе и дышать полной грудью. Писательница поделилась личными историями, которые поданы как откровенный разговор с подругой, от которого становится легче. Отсюда и название книги.

«В этих рассказах я справляюсь со страхами, закрытыми шлагбаумами, комплексами и заплесневелыми детскими травмами. Когда люди читают о моих проблемах, узнают в них свои. Пишут мне: «У меня было так же!» Получается, что, распутывая свои клубочки и говоря об этом, я помогаю распутать проблемы другим», — отмечает Савельева.

Истории писательницы напомнят читателям, как приятно даже в плохой день найти повод для улыбки, как важно прощать других, принимать себя и просто жить. Ведь оптимизм, любовь и надежда — это суперспособности, которые есть в каждом.

Книгу выпустило издательство «Эксмо». В продаже она появится 6 мая.

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