Лиза Арзамасова встретится с читателями своей книги в Москве и Петербурге

В 2022 году актриса выпустили сборник историй «Костик из Солнечного переулка».

Актриса Лиза Арзамасова проведет ряд встреч с читателями ее книги «Костик из Солнечного переулка».

22 апреля она появится в Московском Доме книги на Арбате. А 23 апреля — в петербургском магазине «Буквоед». Время начала встреч 27-летняя артистка пообещала сообщить накануне мероприятий.

«Вход на презентации книг всегда свободный, что замечательно! Возможность на месте купить «Костика» будет. Хотя на днях мне опять прислали очень хорошую статистику по продажам тиража. За это всем низкий поклон», — написала Арзамасова в Telegram.

Напомним, «Костик» вышел в 2022 году в серии «Сказки от звезды». Книга представляет собой сборник историй, рассказанных 11-летним мальчиком. Вместе с юными читателями герой ищет ответы на взрослые вопросы. При этом он видит чудесное начало в самых простых вещах.

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