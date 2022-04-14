Раппопорт, Сухоруков, Белый, Кортнев, Боярская: вышел аудиоспектакль по «Мастеру и Маргарите»

Звукозаписывающая компания «Вимбо» выпустила аудиоспектакль «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова, пригласив для этого проекта отечественных звезд театра и кино.

В записи голосов персонажей приняли участие Максим Суханов, Ксения Раппопорт, Виктор Сухоруков, Анатолий Белый, Алексей Кортнев, Кирилл Пирогов, Елизавета Боярская, Антон Шагин, Ефим Шифрин и другие артисты. Голосом рассказчика и режиссером проекта выступил Алексей Багдасаров.

«Прежде всего меня интересовала идея любви и смерти, которые рядом — всегда рядом. Любви и творчества, любви мужчины к женщине, женщины к мужчине, любви одного человека к человечеству вообще — на примере Иешуа Га-Ноцри. Этот роман пронизан любовью насквозь», — поделился Багдасаров.

Спектакль длится 17 с половиной часов. Он уже доступен для прослушивания на платформах «ЛитРес» и «Яндекс.Музыка».

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