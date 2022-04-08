Гарик Харламов порекомендовал к прочтению сказку Павла Воли

7 апреля в книжных магазинах появилась книга Павла Воли «Петтерсы. Дети океанов». Историю создания этой сказки в социальных сетях поведал старинный друг автора Гарик Харламов.

«Эту книжку Павел написал вместе с семьей — Ляйсан, Робертом и Софией. Все началось со сказки, которую родители рассказывали дочери и сыну на ночь. Каждый раз история наполнялась новыми подробностями, поворотами сюжета и персонажами. В какой-то момент сказка стала настолько большой, что уже не хватало недели на то, чтобы рассказать ее по частям перед сном. И стало понятно, что надо писать книгу». «Настоящий приключенческий роман. Детская книжка для взрослых, взрослая книжка для детей», — написал Харламов в Telegram.

Ранее Харламов принял участие в озвучке аудиоспектакля по книге, который появился на сервисе Storytel. Теперь же на прилавках появилась печатная версия истории с красивыми иллюстрациями, которую Гарик очень рекомендует к прочтению. Как отец 8-летней девочки, он знает, что посоветовать.

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