Олег Рой выпустил роман о домашнем насилии и прощении

Российский писатель Олег Рой выпустил новый роман «Прости».

По сюжету внук пытается разобраться в запутанном прошлом своего тяжелобольного деда, ключом к которому является старенькая тетрадка. На ее страницах выясняется, что дедушка любил не бабушку, а какую-то другую женщину. Но однажды она бесследно пропала, и мужчина остался очень виноват перед ней.

То, что начинается как сентиментальная семейная история, превращается в драму с болезненными темами предательства и домашнего насилия.

«В «Прости» психологическое насилие тоже присутствует, но основной фокус на, по сути, примитивном, но оттого не менее ужасающем садизме. И здесь главное, что у меня болит, — судьба жертв. Синяки и переломы заживают, но что делать с изломанными крыльями и душами?» — говорит Рой в интервью издательству «Эксмо».

Писатель признался, что на создание романа его вдохновили реальные истории жертв семейного насилия.

Напомним, Олег Рой написал более 60 романов для взрослых в различных жанрах. Также у него много детских книг, которые были экранизированы в виде мультфильмов.

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