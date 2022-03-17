«Пусть правит любовь»: автобиографическая книга Ленни Кравица выходит в России

В России выйдет автобиографическая книга музыканта Ленни Кравица «Пусть правит любовь».

Будучи опубликованной в Америке, она тут же стала бестселлером New York Times. Исполнитель описал первые 25 лет своей жизни, когда он только искал собственное уникальное звучание. В молодости с ним произошло множество удивительных историй, разворачивающихся на фоне Нью-Йорка XX века.

Это история превращения робкого мальчика в эпатажную икону стиля, путь от крохотного лондонского клуба до солдаутов на стадионах.

«Я весьма двуликий человек: одновременно черный и белый, иудей и христианин, манхэттенец и бруклинец. В юности моя жизнь была полна противоположностей и крайностей», — пишет Кравиц о себе в аннотации.

Издательство «Бомбора» планирует выпустить книгу 22 марта, а пока на нее открыт предзаказ.

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