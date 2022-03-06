Стивен Кинг отказался издаваться в России

Вместе со своим коллегой Линвудом Баркли писатель не желает продлевать свои контракты с российскими издательствами.

Вместе с западными музыкантами свое недовольство Россией и ее действиями на Украине высказали и писатели.

5 марта канадский автор детективов Линвуд Баркли написал в Twitter, что он не собирается продлевать свои контракты с книжными издательствами России. То есть в РФ его книги издавать больнее не будут. Хотя сам автор признал, что это его решение не более чем «пук во время бури» в сложившейся ситуации.

Однако его поддержал и более именитый литератор – маэстро ужасов Стивен Кинг. Он ретвитнул коллегу с надписью: «Я тоже».

Вот это уже более весомый удар, учитывая, что Кинг является одним из самых издаваемых авторов в России, а число его поклонников по обе стороны океана нереально сосчитать.

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Напомним, что недавно 74-летний писатель отмечал, что хочет посвятить новую книгу коронавирусу.

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