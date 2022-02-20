Marvel выпустит комиксы по фантастической серии книг Джорджа Мартина

Речь идет о сборниках «Дикие карты», которые выходят под началом автора «Игры престолов» уже более 30 лет.

Слияние двух титанов! Автор «Игры престолов», писатель Джордж Мартин и издательство комиксов Marvel объединились, чтобы выпустить серию графических новелл «Дикие карты» (Wild Cards).

Такое же название носит книга, выпущенная Мартином в 1987 году. Это сборник фантастических рассказов, связанных одной вселенной. Над его созданием работала дюжина авторов во главе со знаменитым писателем, который также выступил редактором издания. Идея оказалась такой захватывающей, что одна книга превратилась в целую серию, которая выходит под общим названием «Дикие карты» и по сей день — уже почти 30 сборников.

«Мои поклонники, возможно, уже знают, что мир «Диких карт» занимает особое место в моем сердце. Поэтому честь объявить, что такой титан индустрии, как Marvel, собирается запустить его повествование с самого начала в виде комикса, приносит мне бесконечную радость», — цитирует Мартина издание The Hollywood Reporter.

Серия книг повествует об альтернативной реальности Земли после Второй мировой войны. Некий инопланетный вирус атакует человечество и истребляет большую часть людей. Оставшиеся становятся либо изувеченными мутантами, либо приобретают суперспособности. Кто-то из одаренных, ожидаемо, начинает использовать свои силы во зло, но появляются и отважные герои.

Можно сказать, что это очередная история про супергероев, однако даже художники Marvel отмечают, что у Мартина и компании (более 40 писателей) имеется свой, весьма оригинальный взгляд на тему сверхлюдей.

Ожидается, что первый комикс «Дикие карты» выйдет уже 1 июня.

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