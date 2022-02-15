Угадай автора: в России выйдет серия анонимных детективных романов

17 февраля электронный книжный сервис «ЛитРес» запустит литературный проект «Анонимус». В его рамках выйдет 13 связанных между собой детективных романов, написанных анонимными авторами.

«Авторство романов, входящих в данную серию, будет скрыто до момента издания последней книги серии. Интрига состоит в том, чьему перу принадлежат данные произведения, один ли это автор или творческий коллектив писателей», — говорится в анонсе на литературном портале.

Возможно, создателем одного из произведений (или всех сразу) окажется всемирно известный писатель или абсолютно новое имя в художественной литературе. У читателей будет возможность проявить собственные детективные способности и попытаться угадать автора по тексту.

17 февраля в цифровом формате выйдет первая книга под названием «Дело Зили-султана». Далее новые истории будут выходить раз в два месяца. Все новинки будут объединены главными героями и общей сюжетной линией, но их авторство останется тайной до выхода заключительного романа в 2023 году. Позже среди читателей будет запущен конкурс догадок — кто же написал серию.

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