В Москве отметят день рождения Льюиса Кэрролла

Поклонников «Алисы в Стране чудес» в стране чудес ждет философская лекция и детский спектакль.

27 января 2022 года исполнится 190 лет со дня рождения знаменитого английского писателя Льюиса Кэрролла.

Для тех, кто хочет отметить это событие возвращением в сказку «Алиса в Стране чудес», на ВДНХ пройдет специальное мероприятие.

В этот день в павильоне «Рабочий и колхозница» в 19:00 пройдет лекция, посвященная творчеству писателя, под названием «Логика невозможного». Художник, философ и теоретик искусства Андрей Великанов расскажет гостям, почему сказки, написанные для детей, вызывают столько споров, обсуждений, и какой зашифрованный смысл научно-философского характера можно найти в этих историях.

А в субботу, 29 января, в 12:00 там же покажут кукольный спектакль «Алиса в Стране чудес». Театр «Мастерская образов» приготовил представление 18 кукол и троих актеров, с игрой теней и прекрасными декорациями.

Принять участие в этих мероприятиях можно бесплатно, но по предварительной регистрации.

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