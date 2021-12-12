Катерина Шпица презентует свою книгу в Москве и Петербурге

12 декабря актриса Катерина Шпица похвасталась поклонникам в Instagram, что накануне курьер доставил ей несколько экземпляров ее книги «Жизнь в эпизодах». Звезда кино сама купила их по предзаказу, чтобы дарить своей семье и партнерам по работе.
В печатный труд вошли автобиографические воспоминания Катерины, ее жизненные принципы, актерские секреты и многое другое.
Пользуясь случаем, 36-летняя артистка анонсировала свои грядущие мероприятия-презентации книги. 20 декабря она встретится с читателями в Санкт-Петербурге (в магазине «Буквоеде» на Невском проспекте, 46, начало в 19:00). А 21 декабря ждет поклонников в Москве (в магазине «Читай-город» в ТЦ «Европейский», начало в 19:00).
Шпица отметила, что вход на презентации будет свободным, но для посещения необходимо будет надеть защитную маску.
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