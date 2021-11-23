В России выйдет книга-автобиография Уилла Смита

Известный актер описал свой путь борьбы со страхами и восхождения к славе.

Голливудский актер Уилл Смит выпустил книгу мемуаров, которая уже стала событием в мире западной литературы.

В автобиографии звезды есть, к чему присмотреться. Он рос забитым, запуганным ребенком в неблагополучной семье, в криминальном районе. Без денег и чьей-либо протекции стал одним из самых высокооплачиваемых актеров мира. Секрет Уилла — несгибаемая воля и борьба с собственными страхами.

«Я всегда считал себя трусом. Большая часть моих детских воспоминаний так или иначе связана со страхом: я боялся других детей, боялся покалечиться, боялся опозориться, боялся, что меня будут считать слабаком», — пишет Смит. «По какой-то причине Господь поместил все прекрасные вещи в жизни позади наших самых больших страхов. Если мы не готовы оказаться лицом к лицу с тем, что больше всего нас пугает, перейти невидимую границу в страну ужаса, мы не сможем испытать все самое лучшее, что может предложить нам жизнь».

Актер написал автобиографию в соавторстве с писателем, выпустившим бестселлер The New York Times «Тонкое искусство пофигизма» Марком Мэнсоном. Воспоминания звезды должны выйти одновременно в более чем 50 странах мира.

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В России книгу выпустит издательство «Бомбора». Она получила название «Will. Чему может научить нас простой парень, ставший самым высокооплачиваемым актером Голливуда». Дата выхода — 1 декабря 2021 года.

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