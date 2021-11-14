Марина Степнова начала работу над продолжением романа «Сад»

Известная российская писательница Марина Степнова («Хирург», «Женщины Лазаря») села за продолжение романа «Сад», вышедшего из-под ее пера в 2020 году. Главные герои у книги останутся те же, но добавится и много новых персонажей.

«Все те вопросы, которые интересовали и раздражали читателей в романе «Сад» — «А почему эта линия оборвалась?», «А куда делся этот герой?» — на все эти вопросы я постараюсь дать ответы», — цитирует Степнову ТАСС.

Действие «Сада» происходит в 19-м веке. У дворянской четы рождается долгожданный ребенок, приход которого в мир оборачивается не счастьем для семьи, а ее распадом.

Кроме того, писательница поделилась, что в ближайшем будущем одна из ее книг (возможно, две) будет экранизирована. А недавно завершились съемки фильма «Плотник» режиссера Авдотьи Смирновой по их совместному сценарию.

Напомним, Степнова является лауреатом премий «Большая книга», «Национальный бестселлер», «Русский буккер» и «Ясная поляна». Ее работа станет текстом «Тотального диктанта» в 2022 году.

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