Новые книги о Джеймсе Бонде впервые напишет женщина

Новую трилогию книг о шпионе Джеймсе Бонде напишет 32-летняя писательница Ким Шервуд, и это будет первый случай, когда созданием истории агента 007 займется женщина. Напомним, персонаж был создан британским писателем Яном Флемингом, после него еще пятеро авторов-мужчин присоединились к франшизе.

Как сообщает канал BBC, первая книга из новой серии выйдет в сентябре 2022 года. И в ней уже не будет самого Джеймса, зато появится новое поколение агентов «два ноля», среди которых читатель обязательно найдет себя. Автор рассказала журналистам, что надеется модернизировать и расширить канон Бонда с «феминистской точки зрения».

«Раньше мы всегда следили за агентом 007, но есть много других шпионов, о которых вы иногда слышите в романах Яна Флеминга, — отметила она. — И это дает мне невероятный диапазон, чтобы представить целую группу героев в миссиях по всему миру… Это действительно захватывающе для меня как для писателя».

Однако черпать вдохновение Шервуд планирует в книгах Флеминга. Такие персонажи, как М и мисс Манипенни останутся в ее произведениях. Но женская половина новой бондианы получит большее внимание и будет соответствовать современным веяниям.

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