Как создавался блокбастер: в России выйдет книга о новой экранизации «Дюны»

С комментариями актеров и подробными иллюстрациями издание расскажет о том, как культовый роман превратили в масштабный фильм.

Настоящий подарок для поклонников нового фильма «Дюна»: издательство «Эксмо» выпускает на русском языке книгу о создании кинокартины 2021 года за авторством ее исполнительного продюсера Тани Лапойнт. Предисловие написал режиссер Дени Вильнев.

Издание называется «Дюна. Иллюстрированная история создания классики научной фантастики». У автора получился настоящий репортаж со съемочной площадки. У читателей есть возможность узнать, как создавались впечатляющие декорации, замысловатые костюмы героев, монстры и знаковые цифровые эффекты фильма. Вместе с книгой они смогут пройти целый путь превращения культового романа в сногсшибательный блокбастер.

В текст включены эксклюзивные интервью с актерами и главными участниками съемочной группы. Своими эмоциями поделились Дени Вильнев, Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон и Оскар Исаак.

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Книга поступит в продажу сразу после американской премьеры фильма — 22 октября 2021 года. А пока на нее можно оформить предзаказ.

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