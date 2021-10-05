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Как создавался блокбастер: в России выйдет книга о новой экранизации «Дюны»

С комментариями актеров и подробными иллюстрациями издание расскажет о том, как культовый роман превратили в масштабный фильм.

Как создавался блокбастер: в России выйдет книга о новой экранизации «Дюны»
Тимоти Шаламе и Ребекка Фергюсон в фильме «Дюна». Фото: Villeneuve Films.

Настоящий подарок для поклонников нового фильма «Дюна»: издательство «Эксмо» выпускает на русском языке книгу о создании кинокартины 2021 года за авторством ее исполнительного продюсера Тани Лапойнт. Предисловие написал режиссер Дени Вильнев.

Издание называется «Дюна. Иллюстрированная история создания классики научной фантастики». У автора получился настоящий репортаж со съемочной площадки. У читателей есть возможность узнать, как создавались впечатляющие декорации, замысловатые костюмы героев, монстры и знаковые цифровые эффекты фильма. Вместе с книгой они смогут пройти целый путь превращения культового романа в сногсшибательный блокбастер.

Книга «Дюна»
Разворот из книги «Дюна. Иллюстрированная история создания классики научной фантастики». Фото: «Эксмо».

В текст включены эксклюзивные интервью с актерами и главными участниками съемочной группы. Своими эмоциями поделились Дени Вильнев, Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон и Оскар Исаак.

Книга поступит в продажу сразу после американской премьеры фильма — 22 октября 2021 года. А пока на нее можно оформить предзаказ.

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