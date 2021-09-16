Русская версия романа Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» выйдет в ноябре

Первый роман известного режиссера Квентина Тарантино, написанный по его же фильму, «Однажды в Голливуде» выйдет на русском языке. Релиз книги в Америке состоялся в конце июня 2021 года, где сразу же побил рекорд по продажам на сервисе Amazone и вскочил на верхнюю строчку бестселлеров The New York Times. Теперь и отечественные читатели смогут с ним познакомиться.

Права на релиз в России приобрело издательство Individuum. Оно сообщило ТАСС, что электронная книга на русском языке выйдет в ноябре 2021 года, вместе с аудиоверсией. А пока идет ее перевод.

Напомним, что роман повторяет сюжет вышедшего в 2019 году фильма, но гораздо более глубоко раскрывает персонажей Рика Далтона (сыгран Леонардо Ди Каприо) и Клиффа Бута (Брэд Питт). Первый — звезда старых вестернов, который пытается вернуть себе славу. Второй — его дублер, который по воле судьбы постоянно ввязывается в неприятности. Оба случайно оказываются замешаны в самом громком убийстве в Голливуде.

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