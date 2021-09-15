Студия Marvel выпустит книгу о создании своей киновселенной

Это будет самый большой гайд о том, как снимаются кинокомиксы.

Студия Marvel расскажет свою историю на страницах книги. 14 сентября создатели кинокомиксов анонсировали выход двухтомного издания The story of Marvel studios. Это их первая попытка так подробно рассказать о создании своей киновселенной.

В двух томах книги собраны комментарии продюсеров, сценаристов, режиссеров, художников, мастер компьютерной графики, актеров и членов съемочных групп. Они рассказали, как год за годом создавали самый масштабный киносериал в истории и превращали фантастические сюжет из комиксов в нечто, что могло бы существовать в реальном мире.

А еще в книге будут уникальные фотографии и иллюстрации съемочного процесса.

больше по теме Marvel выпустит комикс о мстителях, посвященный вакцинации Создатели историй о супергероях расширят осведомленность американцев о пользе прививок.

Издание выйдет в Америке 19 октября, но уже сейчас доступно для предзаказа. О переводе истории Marvel на русский язык пока нет информации.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.