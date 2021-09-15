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Студия Marvel выпустит книгу о создании своей киновселенной

Это будет самый большой гайд о том, как снимаются кинокомиксы.

Студия Marvel выпустит книгу о создании своей киновселенной
Книга The story of Marvel studios. Фото: abramsbooks.com

Студия Marvel расскажет свою историю на страницах книги. 14 сентября создатели кинокомиксов анонсировали выход двухтомного издания The story of Marvel studios. Это их первая попытка так подробно рассказать о создании своей киновселенной.

В двух томах книги собраны комментарии продюсеров, сценаристов, режиссеров, художников, мастер компьютерной графики, актеров и членов съемочных групп. Они рассказали, как год за годом создавали самый масштабный киносериал в истории и превращали фантастические сюжет из комиксов в нечто, что могло бы существовать в реальном мире.

А еще в книге будут уникальные фотографии и иллюстрации съемочного процесса.

Издание выйдет в Америке 19 октября, но уже сейчас доступно для предзаказа. О переводе истории Marvel на русский язык пока нет информации.

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