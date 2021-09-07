Сергей Лукьяненко рассказал о новой трилогии и обозначил, когда выйдет «Вечный дозор»

Знаменитый писатель-фантаст Сергей Лукьяненко выпустил новую книгу «Семь дней до Мегиддо». В новом интервью 53-летний автор признался, что написал ее залпом в январе-феврале 2021 года и отразил в ней свои наблюдения за миром в период пандемии. А еще эта новая история перебила его намерение закончить серию «Дозоров». Последнюю книгу под названием «Вечный дозор» фанаты до сих пор ждут от писателя.

«Я буду над ней работать в этом году. И, дай бог, закончу. Дело в том, что после «Семи дней…» я написал уже второй роман этого цикла об Измененных. И тоже где-то за два месяца. Он называется «Три дня Индиго». А сейчас я работаю над третьим романом, заключительным — «Месяц за Рубиконом». Эту законченную трилогию я хочу выпустить полностью в этом году», — рассказал о своих планах Лукьяненко.

Известный автор отметил, что «Вечный дозор» уже на четверть написан. Он продолжит работать над этой книгой осенью и, если все пойдет по плану, то закончит ее в текущем году.

«А выйдет она, наверное, в мае. Вряд ли ее будут долго мариновать», — цитирует писателя «Известия».

Сергей Васильевич также отметил, что в 2021 году у него в общей сложности будут опубликованы четыре-пять книг — издатели уже хватаются за голову, ведь такая частота релизов мешает продавать книги. Но писатель не прочь перенасытить рынок, чтобы показать всем, что он все еще выпускает интересные романы, а не только сценарии.

Напомним, что в серии книг, которая началась в 1998 году «Ночным дозором», по задумке автора должно быть семь книг. В 2012 году Лукьяненко выпустил «Шестой дозором», и с тех пор его фанаты ждут выхода финального романа.

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