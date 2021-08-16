Московскую международную книжную ярмарку перенесли на полмесяца из-за пандемии

Московскую международную книжную ярмарку (ММКЯ) в 2021 году перенесли. Ранее проведение мероприятия планировалось на 8-12 сентября. Теперь из-за эпидемиологической обстановки, его «передвинули» на 23-26 сентября.

«В этом году ситуация с СoViD-19 все еще остается нервной, и мы не можем не учитывать рекомендации мэра Москвы по ограничению массовых мероприятий. Но издатели долго готовились к осеннему сезону, традиционно приурочив к сентябрю выпуск большого количества книжных новинок», — сообщается на сайте ярмарки.

Там же отмечается, что данное мероприятие было полностью отменено лишь один раз — ровно 30 лет (во время Августовского путча). Организаторы надеются, что это будет единственный случай в истории ММКЯ, поэтому они всеми силами борются за то, чтобы ярмарка состоялась в очном формате. Для этого, конечно, придется соблюсти все ограничения, требуемые Роспотребнадзором.

Книжная ярмарка пройдет в указанные даты в павильоне № 5 Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр». Прием заявок на участие в ней будет открыт в ближайшее время.

Смотрите также: