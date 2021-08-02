«Ошеломляющая правда»: о Меган Маркл пишут книгу, которая раскроет ее истинное лицо

Роман Меган Маркл и принца Гарри, который начался в 2016-м, наделал много шума в прессе. Журналисты сразу же начали выяснять об актрисе все от и до. Более увлеченные жизнью королевской семьи – писать книги.

Так, в прошлом году Омид Скоби и Кэролайн Дюран выпустили в свет издание о жизни герцогов Сассекских «В поисках свободы». Теперь же за биографию Меган взялся британский журналист-исследователь Том Бауэр.

74-летний писатель отметил, что работа над книгой идет полным ходом. Он собирал материал в течение года, разговаривая с друзьями и врагами герцогов Сассекских.

«Это будет ошеломляющая правда», — цитирует Express Бауэра.

К слову, в день смерти принцессы Дианы, 31 августа, будет опубликовано новое доработанное издание «В поисках свободы» Омида Скоби и Кэролайн Дюран.

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