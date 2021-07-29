Российские звезды озвучили 25 рассказов о Шерлоке Холмсе

29 июля международный сервис аудиокниг Storytel выпустил сборник рассказов о Шерлоке Холмсе, озвученных известными чтецами. В него вошли 25 произведений Артура Конан Дойля — от самых популярных и раскрученных в кино до малознакомых широкому кругу читателей.
Классические рассказы в хрестоматийном переводе Ирины Гуровой для этого проекта озвучили Сергей Чонишвили, Алена Долецкая, Оскар Кучера, Юрий Чурсин, Юлия Рутберг, Тутта Ларсен, Михаил Шац, Кира Альтман, Ульяна Лукина и Анна Чиповская. Популярные актеры, журналисты, теле- и радиоведущие самостоятельно выбирали тексты, которым подарили свои голоса.
«Я выросла на Конан Дойле, ложилась спать, читая и перечитывая приключения Шерлока. А потом появились любимые — Ливанов, Камбербэтч, Дауни-младший, и поехало», — говорит журналистка Алена Долецкая.
«Я обожаю детективы, а детективы о Шерлоке Холмсе — это, безусловно, один из краеугольных камней жанра», — добавляет актриса Анна Чиповская.
Каждый рассказ длится от 40 до 60 минут. Послушать их можно по ссылке.
Создатели проекта отмечают, что это еще не все. В будущем будут записаны и другие произведения о знаменитом английском сыщике.