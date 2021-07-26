Повлияет на монархию: в Букингемском дворце опасаются, что книга принца Гарри навредит принцу Чарльзу

Герцог Сассекский пишет мемуары, которые выйдут в свет в конце 2022 года.

Принц Гарри начал писать мемуары. В эти дни герцог Сассекский работает над черновиками, которые передаст в издательство уже осенью. Книга выйдет в свет в конце 2022 года. Эксперты предполагают, что основная часть мемуаров будет посвящена принцессе Диане и ее гибели. В то же время в Букингемском дворце с содроганием ждут публикации книги.

Члены королевской семьи обеспокоены тем, что книга может «дестабилизировать монархию путем подрыва репутации принца Чарльза, когда он поднимается на трон». Об этом пишет Daily Mail.

Добавим, что 72-летний принц Чарльз является первым в очереди на трон. Пока 95-летняя королева не собирается уходить с престола и намерена отметить свой 70-летний юбилей правления в следующем году. Кстати, принца Гарри и Меган Маркл ждут на мероприятии, которое состоится в июне следующего года.

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