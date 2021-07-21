«Показать артистов с другой стороны»: Ширвиндт рассказал о новой книге «Опережая некролог»

Знаменитый актер уже в шестой раз вспомнил свое прошлое на страницах мемуаров.

В 2020 году актер и театральный режиссер Александр Ширвиндт выпустил свою шестую книгу с емким названием «Опережая некролог». В новом интервью 87-летний мужчина отметил, что эти мемуары соответствуют своему названию.

«Книга близка по стилю к произведениям Валентина Катаева и Юрия Нагибина. Но в их повествованиях есть некоторая озлобленность, выборочность. Я этого старался избежать и хотел показать артистов с другой стороны, личностной, а не хрестоматийной. Я же с ними прекрасно общался, дружил. Это и стало эмбрионом в написании», — поделился Ширвиндт с журналом «Домашний очаг».

Журналисты напомнили автору, что некоторые артисты боятся писать мемуары, боясь обидеть кого-то из друзей. Александр Анатольевич на это ответил, что если писатель начинает выворачивать наизнанку семейные и любовные отношения в своем тексте, то это безобразие. Такие книги, по его мнению, должны писаться с прицелом на значимость фигуры. И главное, чтобы в них не было вранья.

Напомним, ранее Ширвиндт выпустил книги воспоминаний «Склероз, рассеянный по жизни» и «В промежутках между».

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