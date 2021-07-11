Книжным блогерам расскажут, как заработать на своей любви к литературе

В Сети пройдет лекция о том, как монетизировать пристрастие к чтению.

Активно читаете книги и любите рассказывать о ним своим друзьям в соцсетях? Тогда это событие для вас. 14 июля в Сети пройдет трансляция лекции для блогеров о том, как можно заработать, делясь с аудиторией своим впечатлением от прочитанных произведений.

Мероприятие проведет председатель совета Национальной ассоциации блогеров Мария Терентьева-Галицких. Она расскажет, какой контент сегодня востребован у читателей и писателей, и как через блоги в различных соцсетях монетизировать свои знания о книгах. Информация будет полезна, не только начинающим книжным блогерам, но и модераторам литературных и библиотечных сообществ в Интернете.

«Покажу реальные блоги и каналы, которые смогли монетизировать книжные обзоры, писательские лайфхаки и даже поэзию. Некоторые без вложений, на чистой органике», — пишет Мария на своей странице в Instagram.

Видеотрансляция лекции пройдет на портале Культура.РФ 14 июля. Начало в 18 часов.

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