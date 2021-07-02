Камиль Ларин из «Квартета И» написал книгу сказок «для маленьких взрослых»

Один из участников «Квартета И», актер Камиль Ларин, выпускает новую книгу. Его новый литературный труд выйдет 6 июля в электронном сервисе «ЛитРес» под названием «Карантинный полубред, или Сказки на ночь для маленьких взрослых».

Это будет сборник известных сказок, переписанных автором на новый лад. Работая на этими историями, артист вдохновлялся карантином 2020 года. Из старых персонажей, попавших в новые реалии, у Ларина родились принц с раздвоением личности, принципиальный свинопас, чумная щука и другие забавные герои. Ну а кроме них, в книге собраны байки, стихи, мысли и рассуждения актера.

Добавим, что произведение выйдет одновременно в печатном, электронном и аудиоформате, озвученное самим автором. Кстати, для 54-летнего Ларина это первая самостоятельная художественная книга.

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