Катерина Шпица выпустит книгу о своих жизненных принципах

35-летняя актриса Катерина Шпица собирается выпустить книгу о своих жизненных принципах. Об этом литературном труде она уже несколько раз рассказывала своим подписчикам, а 28 июня поделилась в Instagram, что уже через несколько дней отправит рукопись в издательство. Звезда сериалов «Реальные пацаны», «Полярный», «Казанова» в последний раз спросила у поклонников, какую еще информацию о ней они хотели бы узнать — еще есть время добавить несколько строчек в почти готовую книгу.

В комментариях под постом люди интересуются у артистки, как справиться с эмоциями, как все успевать, какие качества она ценит в мужчинах и прочее. Многие просят рассказать побольше историй из детства и начала творческой карьеры.

Но одна из подписчиц поинтересовалась у актрисы, не рано ли ей писать подобные труды — неужели жизненные принципы и этические категории уже сложились в 35 лет?

«Я не спрашивала вас, не рано ли мне писать книгу. Я спросила, что было бы интересно. Если не интересно, надо просто пройти мимо, а высказывать свой скепсис, как минимум, бестактно. Кстати, очень многие дети сломали себе жизни, потому что, по мнению их родителей, нечто было для них «рано», — ответила на критику Шпица.

Смотрите также: