Приключения Шерлока Холмса пополнятся тремя новыми рассказами

Любопытная новость для поклонников детективов о Шерлоке Холмсе. Международный сервис аудиокниг Storytel и Фонд наследия Артура Конан Дойля подписали соглашение о создании новых произведений о культовом английском сыщике. Их напишет команда авторов под предводительством британского писателя и сценариста Энтони Горовица, который ранее уже выпустил романы с этим персонажем под названием «Дом шелка» и «Мориарти».

Три новых рассказа выйдут на Storytel Original и сразу будут заточены под аудиоформат.

«Это будет Шерлок Холмс с абсолютно другой точки зрения. Мы останемся верными духу книг о нем, которые я всегда любил, но позволим себе расширить повествование и видение Конан Дойля всевозможными неожиданными способами», — говорит Горовиц.

Ожидается, что новые детективы станут доступны для прослушивания весной 2022 года. Уже ведутся переговоры с печатными изданиями и киностудиями, чтобы эти истории вышли также в бумажном формате и получили экранизации.

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