Названы самые популярные у россиян аудиокниги для подростков

27 июня Россия отметит День молодежи. К этой дате международный сервис аудиокниг Storytel выдал свою статистику прослушивания подростковой литературы по нашей стране. Выяснилось, что РФ занимает лишь восьмое место по данному показателю, чаще россиян аудиокнигами для юной аудитории пользуются жители Швеции, Дании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии.

Топ-5 аудиокниг для подростков российских авторов:

Анна Джейн — «Восхитительная ведьма»; Анна Джейн — «#ненавистьлюбовь»; Наталья Щерба — «Лунастры. Прыжок над звездами»; Анна Джейн — «Влюбленная ведьма»; Глеб Кащеев — «Лабрис».

Среди зарубежных произведений лидируют «Медвежий угол» Фредрика Бакмана, фэнтези «Шестерка воронов» и «Продажное королевство» Ли Бардуго, «Вихрь. День, когда разорвался мир» Анны Беннинг и «Голодные игры» Сьюзен Коллинз.

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Но если говорить об общем рейтинге среди писателей, то он получится таким.

Топ-10 самых популярных писателей в жанре подростковой литературы в России:

Евгений Гаглоев, отечественный автор фантастики, мистических детективов и фэнтези; Фредрик Бакман, шведский писатель, блогер и колумнист; Наталья Щерба, украинская писательница в жанре подростковой фантастики и фэнтези; Анна Джейн, российская писательница (настоящее имя Анна Капранова), автор романов о любви и дружбе; Ли Бардуго, американская писательница; Екатерина Соболь, автор отмеченного наградами молодежного романа «Дар огня» из серии «Дарители»; Евгения Кретова, автор фантастических триллеров, фэнтези, а также первого подросткового аудиосериала «Соль»; Дмитрий Емец, автор серий книг про Таню Гроттер и Мефодия Буслаева; Елена Булганова, автор фантастических и мистических произведений для детей и подростков, любовных и детективных романов; Фред Адра, израильский русскоязычный писатель.

Добавим, что активнее всего подростковую литературу в России слушают с 20 до 23 часов.

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