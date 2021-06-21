«Это потрясающе»: Меган Маркл назвала любимое занятие сына Арчи

Недавно Меган Маркл выпустила собственную книгу под названием «Скамейка», в основе которой лежат отношения Гарри с их сыном. Выход произведения случился как раз ко дню рождения Арчи, которому в мае исполнилось два года. Герцогиня призналась, что чтение — любимое занятие малыша. Конечно, ввиду своего возраста сам он читать пока не умеет, но зато с удовольствием слушает, когда ему читают мама или папа.

«Арчи любит книги, и это здорово. У него просто какой-то ненасытный аппетит к книгам. Мы постоянно ему читаем, а он просит снова и снова. Теперь он полюбил «Скамейку». Я говорю ему: «Мама написала это для тебя». Это потрясающе», — цитирует Маркл Express.

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Напомним, недавно Арчи стал старшим братом. В начале июня в семье герцогов Сассекских случилось прибавление. Экс-актриса родила дочь, которую назвали Лилибет Диана.

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