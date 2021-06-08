В Москве презентуют комикс «Мастер и Маргарита», нарисованный почти 30 лет назад

В московском Музее Булгакова открылась выставка «Комикс «Мастер и Маргарита». Оказывается, знаменитый мистический роман был перенесен в формат картинок еще в 1992-1993 годах. Сделали это российские комиксисты Аскольд Акишин и Миша Заславский при столичном клубе-студии «КОМ». Однако готовое издание отечественные читатели так и не увидели. Авторы успели напечатать лишь несколько копий для своих друзей.
В начале 2000-х французская переводчица Элен Доньоль-Ремо заинтересовалась этой работой и помогла ее изданию в своей стране. Полноценная публикация в России состоялась только в марте 2020 года. И вот историю создания комикса вместе с авторской графикой представили в Музее Булгакова — выставка работает с 3 июня по 26 сентября.
Но это еще не все. 19 июня авторы комикса презентуют его в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» (в 18:45, в шатре № 3 «Библиотека»).
Напомним, что скоро в России стартуют съемки нового фильма «Воланд» по мотивам «Мастера и Маргариты». Имена главных актеров уже названы.