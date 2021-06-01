«Волшебник Изумрудного города» оказался самой любимой детской книгой россиян

К Международному дню защиты детей книжный сервис MyBook провел опрос среди своих пользователей с целью узнать, какая детская книга им нравится больше всего. В исследовании приняли участие более 1500 россиян. Более 81% из них отметили, что в детстве любили читать, а примерно столько же считают, что первые прочтенные произведения литературы существенно повлияли на их мировоззрение.

Самой любимой детской книгой 46% опрошенных назвали сказочную повесть Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». На втором месте оказались «Приключения Незнайки и его друзей» Николая Носова — 36,6%. Замыкает тройку лидеров сказка в стихах Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане» — 32,9%.

Чуть меньше набрали повесть Марка Твена «Приключения Тома Сойера» (31,7%) и стихотворная сказка Петра Ершова «Конек-Горбунок» (30,7%). Также в топ-10 попали «Денискины рассказы» Виктора Драгунского, «Дюймовочка» Ганса Христиана Андерсена, «Сказка о потерянном времени» Евгения Шварца, «Дядя Федор, пес и кот» Эдуарда Успенского и «Гостья из будущего» Кира Булычева.

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Среди современных детских книг россияне отметили сагу о Гарри Поттере — 61% опрошенных считает, что книги о мальчике-волшебнике должен прочесть каждый ребенок. Следом с большим отставанием (18%) идет волшебная сказка о силе любви «Ходячий замок» Дианы Джонс, по которой в 2004 году вышел красочный мультфильм культового японского аниматора Хаяо Миядзаки. В этот же список читатели отнесли рассказ «Манюня» Наринэ Абгарян, роман Мариам Петросян «Дом, в котором…» и детскую книгу об управлении деньгами «Пес по имени Мани» немецкого бизнесмена Бодо Шефера.

Ну а что касается самых любимых детских писателей у россиян, то первое место занял Жюль Верн (37,8% опрошенных). За ним идут Александр Пушкин (31,7%), Николай Носов (29,3%), Марк Твен (28%), Александр Волков (25,6%), Эдуард Успенский (24,8%), Кир Булычев (23,2%), Шарль Перро (20,7%), Астрид Линдгрен (19,5%) и Ганс Христиан Андерсен (18,3%).

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