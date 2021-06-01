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«Волшебник Изумрудного города» оказался самой любимой детской книгой россиян

Опрос ко Дню защиты детей провел книжный сервис MyBook.

«Волшебник Изумрудного города» оказался самой любимой детской книгой россиян
«Волшебник Изумрудного города». Фото: Globallookpress.com

К Международному дню защиты детей книжный сервис MyBook провел опрос среди своих пользователей с целью узнать, какая детская книга им нравится больше всего. В исследовании приняли участие более 1500 россиян. Более 81% из них отметили, что в детстве любили читать, а примерно столько же считают, что первые прочтенные произведения литературы существенно повлияли на их мировоззрение.

Самой любимой детской книгой 46% опрошенных назвали сказочную повесть Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». На втором месте оказались «Приключения Незнайки и его друзей» Николая Носова — 36,6%. Замыкает тройку лидеров сказка в стихах Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане» — 32,9%.

Чуть меньше набрали повесть Марка Твена «Приключения Тома Сойера» (31,7%) и стихотворная сказка Петра Ершова «Конек-Горбунок» (30,7%). Также в топ-10 попали «Денискины рассказы» Виктора Драгунского, «Дюймовочка» Ганса Христиана Андерсена, «Сказка о потерянном времени» Евгения Шварца, «Дядя Федор, пес и кот» Эдуарда Успенского и «Гостья из будущего» Кира Булычева.

Среди современных детских книг россияне отметили сагу о Гарри Поттере — 61% опрошенных считает, что книги о мальчике-волшебнике должен прочесть каждый ребенок. Следом с большим отставанием (18%) идет волшебная сказка о силе любви «Ходячий замок» Дианы Джонс, по которой в 2004 году вышел красочный мультфильм культового японского аниматора Хаяо Миядзаки. В этот же список читатели отнесли рассказ «Манюня» Наринэ Абгарян, роман Мариам Петросян «Дом, в котором…» и детскую книгу об управлении деньгами «Пес по имени Мани» немецкого бизнесмена Бодо Шефера.

Ну а что касается самых любимых детских писателей у россиян, то первое место занял Жюль Верн (37,8% опрошенных). За ним идут Александр Пушкин (31,7%), Николай Носов (29,3%), Марк Твен (28%), Александр Волков (25,6%), Эдуард Успенский (24,8%), Кир Булычев (23,2%), Шарль Перро (20,7%), Астрид Линдгрен (19,5%) и Ганс Христиан Андерсен (18,3%).

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