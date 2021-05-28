Россияне назвали самые популярные книги для прочтения летом 2021 года

Книжный сервис MyBook провел опрос среди 1500 своих российских пользователей с вопросом, какие планы по чтению они наметили себе на лето 2021 года. Более 45% опрошенных ответили, что собираются читать гораздо чаще, чем обычно. У многих в планах больше 10 книг за три месяца. И только 2% признались, что будут читать меньше, чем в другое время года. Рост наблюдается в сфере аудиокниг — около 26% пользователей планируют слушать их больше, чем обычно.

28% пользователей ответили, что летом их больше тянет читать детективы, 25% привлекает легкая «пляжная» литература и веселые книги, 20% собираются перечитывать классику, а 19% — уделить время изданиям по саморазвитию.

Самой лучшей книгой «для отпуска» россияне назвали культовое роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение» — за нее проголосовали 28% опрошенных. На втором месте легендарный любовный роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» (24%), на третьем — детективы Агаты Кристи (20%). Следом идут книги о Гарри Поттере Джоан Роулинг (19,5%) и «Поющие в терновнике» Колин Маккалоу (18,8%).

Но конкретно на это лето топ самых популярных художественных книг следующий:

«Тревожные люди» Фредрика Бакмана; «Город женщин» Элизабет Гилберт; «Эшелон на Самарканд» Гузели Яхиной; «Загадка номера 622» Жоэля Диккера; «Дурная кровь», выпущенная Джоан Роулинг под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

Среди нехудожественной литературы картина следующая: