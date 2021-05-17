«Именно я принес в прямой эфир телефон»: Дибров выпустит книгу про телевидение в 90-е годы

25 мая у известного телеведущего Дмитрия Диброва выходит книга «Раб лампы». По словам автора, она посвящена ранним годам российского телевидения, свидетелем которых ему посчастливилось быть.

Как протекали 90-е в «Останкино», 61-летний мужчина вспоминает на ярких примерах. Один из таких — это история колдуна Кулебякина, который заявлял в привокзальной прессе, что может отгадывать выигрышные номера в «Спортлото», а позже стал уверять всех, что управляет погодой в Москве. Дибров взял этого одиозного персонажа и сделал его еще более знаменитым.

«Именно я принес в прямой эфир телефон. И чтобы как-то оправдать ужасное качество связи, которая не справлялась с миллионами звонков во время эфира, я стал все сваливать на бедного колдуна из Кузьминок, типа: «Прекрати нам мешать, Кулебякин» — и попал в резонанс со всеобщим настроением в стране, царившим в 90-е. Потихонечку это подхватили. Колдун Кулебякин стал повсеместно задерживать выплаты зарплат, нарушать транспортные графики движения, стопорить работу почты. Если человек загулял где-то в Архангельске и приходил домой в четыре утра, то на вопрос жены, где был, отвечал, что виноват колдун Кулебякин», — рассказал Дибров «Антенне».

На примере данного персонажа ведущий показал, как создается главный продукт телевидения — слава. Это также связано и с названием книги. Телевизионщик — «раб лампы», потому что он всемогущ и влиятелен, пока люди смотрят его передачу. Но как только телезвезд перестают смотреть, они тут же становятся никому не нужными, резюмирует Дмитрий Александрович.

Напомним, в конце 80-х Дибров пришел на Центральное телевидение и начал сотрудничать с программой «Взгляд». Позже он работал корреспондентом и руководителем на множестве молодых российских каналов.

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