В Москве открылась масштабная выставка, посвященная Федору Достоевскому

13 мая в Москве, в центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени Даля (Зубовский бульвар, 15, стр. 1) открылась выставка «Федор Достоевский. Сильные впечатления». Экспозиция посвящена 200-летию со дня рождения великого писателя и занимает два этажа. Она состоит из 15 тематических модулей, каждый из которых обладает собственной содержательной и эстетической целостностью. Один из них посвящен теме веры, другой — революции, есть отдельно Москва и Петербург Достоевского, блоки об изобразительном и театральном искусствах в жизни автора, его журналистской работе и так далее.

Посетители увидят документы, рукописи, издания, мемориальные предметы, графику и живопись писателя, которые предоставили сразу несколько крупных музеев и фондов, в том числе Центр Марины Цветаевой в Германии.

К открытию выставки издан иллюстрированный альбом «Достоевский: Человек и Вечность». Также в ее рамках будут проводиться экскурсии, лекции и мероприятия для детей. Экспозиция будет работать до 8 сентября.

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