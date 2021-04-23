Книга россиянки Марии Степановой вошла в шорт-лист Международной Букеровской премии

На родине произведение «Памяти памяти» уже завоевало премию «Большая книга», теперь его оценили и на западе.

Международная Букеровская премия, которая вручается за лучший роман, переведенный на английский язык, опубликовала шорт-лист 2021 года. В него вошли шесть произведений, в том числе и книга «Памяти памяти» российской писательницы Марии Степановой. Конкуренцию ей составляют номинанты из Франции, Дании, Испании и Аргентины.

Напомним, произведение «Памяти памяти» (на английском получило название In Memory of Memory) была издана в 2017 году и открыло отечественную поэтессу, как автора философско-документальной прозы. Степанова посвятила его исследованию своих еврейско-русских корней, а также осмыслению фамильного прошлого. Она разобрала семейный архив и совершила ряд путешествий, чтобы восстановить свою родословную. Результаты ее работы и вошли в книгу вместе с архивными фотографиями, дневниками и письмами предков. Этот труд уже был удостоен отечественных литературных премий «НОС» и «Большая книга» и вот теперь вышел на мировой уровень.

Напомним, чтобы быть номинированным на Международную Букеровскую премию, произведение должно быть переведено на английский язык и издано в Великобритании. Награду в 50 тысяч фунтов стерлингов делят поровну и писатель, и английский переводчик. Книгу Степаной для западных читателей адаптировала Саша Дагдейл.

Победителей премии объявят 2 июня.

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