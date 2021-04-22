«Пятьдесят оттенков серого», «Лолита» и «Над пропастью во ржи» оказались переоценены

Эти произведения лидируют в рейтинге книг, которые пользуются незаслуженной популярностью, по мнению пользователей сервиса MyBook.

Книжный сервис MyBook провел опрос среди своих пользователей и выяснил, какие книги они считают самыми переоцененными. Интересно, что более 94% из 3000 ответивших россиян указали, что регулярно сталкиваются с незаслуженно популярными произведениями. При этом 60% считают, что неоправданной славой пользуются преимущественно работы иностранных писателей, а 75% уверены, что современные авторы гораздо более перехвалены, чем классики.

Среди отечественной классики самой переоцененной книгой, по результатам опроса, оказался роман Владимира Набокова «Лолита» (33%), который изучается во многих университетах по всему миру. На втором месте — «Война и мир» Льва Толстого, (21,9%), а на третьем — «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына (14%). В пятерку лидеров также попали романы «Анна Каренина» (11%) и «Мастер и Маргарита» (10,4%).

Среди культовых иностранных произведений лидирует роман «Над пропастью во ржи» Джерома Дэвида Сэлинджера (35%), переведенный почти на все языки мира. За ним идут антиутопия Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» (17,1%), «Очерки по психологии сексуальности» Зигмунда Фрейда (15,3%), повесть Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков» (15%) и пьеса Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» (13,6%).

А среди современной литературы как среди отечественных, так и зарубежных авторов в лидеры выбился роман «Пятьдесят оттенков серого» Э. Л. Джеймс (69%), признанный бестселлером в США и Великобритании. Далее идет еще одна быстро раскупаемая книга — нон-фикшн «НИ СЫ: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» Джен Синсеро (42%). Также в пятерку вошли знаменитые «Сумерки» Стефани Майер (32,7%), книга о финансовой грамотности «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки (28,8%) и роман «Одиночество в Сети» Януша Вишневского (24,4%).

Добавим, что в 57% случаев респонденты решили, что книга пользуется незаслуженной славой из-за ее посредственного сюжета. 55% разочаровал невыразительный язык произведения, а 52% указали, что у этого жанра есть гораздо более достойные, но менее популярные представители.

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