Писатель из Франции расскажет, чему можно научиться у такой личности, как Жанна д’Арк

В 2020 году вышла книга с необычным названием «Жанна д’Арк — твой коуч». Издатели относят ее к литературе для личностного роста. С одной стороны читатели знакомятся с биографией средневековой французской героини, а с другой — перенимают ее опыт. Оказывается, в жизни Орлеанской девы есть много такого, что прекрасно вписывается в современный мир и может даже стать советом или полноценным руководством к действию.

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Автор книги Александр Дианин-Хавард представляет Жанну в качестве наставника, коуча. Как именно историческая личность может изменить жизнь современного человека и превратить его в лидера, мужчина расскажет 8 апреля в онлайн-презентации своего труда. Встреча с писателем будет транслироваться на портале «Культура.РФ». Начало — в 19 часов.

Добавим, что Александр — внук эмигрантов первой волны. Он родился и учился в Париже, работал адвокатом в Европе, а в 2007 году переехал в Москву. В разные годы он выпустил книги «Нравственное лидерство», «Сотворенный для величия», «Мой русский путь», «От темперамента к характеру» и «Воспитание сердца». Эти издания переведены на двадцать языков.

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