«Научили меня самому главному – любить»: Игорь Верник посвятил свою книгу родителям

В марте 2021 года у актера Игоря Верника вышла книга «Брошенные тексты. Автобиографические записки». Вообще 57-летний мужчина не планировал издавать мемуары, но как-то в родительском доме он открыл шкаф, и на него сверху упал картонный ящик с детскими записками будущей звезды кино. Артист воспринял это как знак, и решил собрать свои разрозненные записи, которые делал на протяжении всей жизни, в одну книгу.

Вышедшее издание мужчина посвятил родителям.

«Эмилю и Анне Верник, которые научили меня самому главному — любить. Вообще в книге много любви: той, которая была в родительском доме, любви к сыну, к женщинам, к людям, с которыми соединила жизнь, профессия», — рассказал актер «Домашнему очагу».

Любопытно, что Верник всегда вел дневниковые записи и писал стихи, но не систематизировал эти наброски. Они остались у него в разных тетрадках, на театральных программках и страницах газет. О большинстве таких записок мужчина забывал, отсюда и название книги.

В нее вошли юношеские стихи Игоря и даже рассказы, воспоминания о репетициях и съемках, о встречах с великими людьми, о детстве, семье, первой влюбленности, друзьях и становлении личности.

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