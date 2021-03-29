«Стой спокойно»: Кейт Миддлтон выпустила книгу о пандемии СoViD-19

Об этом сообщается в официальном аккаунте герцогов Кембриджских в Instagram.

Кейт Миддлтон выпустила книгу о пандемии СoViD-19 под названием Hold Still («Стой спокойно»). В ней собраны более 100 фотографий, сделанных британцами во время пандемии. Об этом сообщается в официальном аккаунте герцогов Кембриджских в Instagram.

«Я хотела использовать силу фотографии, чтобы создать прочную запись того, что мы все переживали, – запечатлеть истории отдельных людей и зафиксировать важные моменты для семей и сообществ, когда мы переживали пандемию», — говорится в публикации.

больше по теме Кейт Миддлтон вышла в свет в пальто Massimo Dutti цвета «кэмел» Герцогиня Кембриджская с принцем Уильямом посетили центр скорой помощи в Восточном Лондоне.

Там же отмечено, что все полученные от продажи книги средства будут распределены между благотворительной организацией по охране психического здоровья Mind и Национальной портретной галереей.

Смотрите также: