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«Стой спокойно»: Кейт Миддлтон выпустила книгу о пандемии СoViD-19

Об этом сообщается в официальном аккаунте герцогов Кембриджских в Instagram.

«Стой спокойно»: Кейт Миддлтон выпустила книгу о пандемии СoViD-19
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон выпустила книгу о пандемии СoViD-19 под названием Hold Still («Стой спокойно»). В ней собраны более 100 фотографий, сделанных британцами во время пандемии. Об этом сообщается в официальном аккаунте герцогов Кембриджских в Instagram.

Книга Кейт Миддлтон Hold Still («Стой спокойно»)
Книга Кейт Миддлтон Hold Still («Стой спокойно»). Скриншот: instagram.com/kensingtonroyal

«Я хотела использовать силу фотографии, чтобы создать прочную запись того, что мы все переживали, – запечатлеть истории отдельных людей и зафиксировать важные моменты для семей и сообществ, когда мы переживали пандемию», — говорится в публикации.

Там же отмечено, что все полученные  от продажи книги средства будут распределены между благотворительной организацией по охране психического здоровья Mind и Национальной портретной галереей.

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