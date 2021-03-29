«Самая удачная»: вышла пятая книга Ефима Шифрина

К юбилею известного юмориста Ефима Шифрина в 2021 году вышла его новая книга «Мир тесен. Короткие истории из длинной жизни». В нее вошли дневниковые записи, часть которых артист публикует в соцсетях (с 1999 по 2004 годы мужчина вел интернет-дневник «Мир тесен», а с 2008-го выкладывает в Сеть заметки «Дневник Котельника»).

«Это пятая по счету (книга. — Прим. авт.) и, мне кажется, самая удачная, потому что на предыдущих я учился. Надеюсь, что все они — преддверие большой книги, которая охватит весь мой опыт, а мне хотелось бы поделиться им с теми, кто дышит в затылок, с артистической молодежью», — поделился Шифрин с изданием Wday.

Артист рассказал, что с точки зрения семейной или бытовой стороны жизни он вряд ли может быть советчиком, поскольку она сложилась у него «не показательным образом», а вот свою творческую судьбу мужчина считает удачной. И у него есть маленькие секреты такого везения, которые и описываются в его книге.

К примеру, он описывает, как рождается образ, спектакль, раскрывает свое отношение к профессии артиста, делится опытом выступлений в театре, на эстраде и в кино. Но его книга — это не только восхищение собственной творческой судьбой. В ней есть из озвученные претензии к жизни, которые юморист вряд ли смог бы еще как-то донести до зрителей, кроме как в открытом дневнике. Одна из них — это то, что Шифрин слишком поздно обратился к кино и драматическому жанру. Он считает, что сможет еще много чего показать в этих сферах.

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