Магия продолжается: Джордж Мартин заключил новый 5-летний контракт с HBO

Американский писатель Джордж Мартин и телесеть HBO, которая превратила его роман «Игра престолов» в популярнейший сериал, подписали новый контракт на следующие пять лет. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, автор книг заработает на этой сделке 8-значную сумму.

Речь идет, в первую очередь, о создании сериалов-приквелов «Игры престолов». Пока что известно о двух: «Дом дракона» и экранизации «Повести о Дунке и Эгге». Но издание пишет, что в разработке у HBO находится, как минимум, пять проектов по вселенной Мартина «Песнь льда и пламени». Кроме того, писатель помогает со сценариями для экранизаций произведений других авторов, в частности, «Кто боится смерти» Ннеди Окорафор и «Дорожные знаки» Роджера Желязны.

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Стоит добавить, что кроме масштабного сотрудничества с HBO, у Мартина есть еще и другие кинопроекты. 72-летний писатель загружен работой под завязку — неудивительно, что он так долго не может дописать финальный том «Песни льда и пламени», который так ждут фанаты «Игры престолов».

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