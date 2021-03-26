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По стихитворному роману «Евгений Онегин» вышел графический путеводитель

Книгу комиксов представят онлайн на фестивале «Читайфест».

По стихитворному роману «Евгений Онегин» вышел графический путеводитель
«Евгений Онегин» на сцене Большого театра. Фото: Russian Look

В эпоху комиксов и «Гарри Поттера» для многих детей школьная программа по русской литературе может показаться скучной. Родители отмечают, что многие понятия и реалии XIX века нынешним подросткам уже не знакомы, и значения старый слов часто приходится объяснять. Но есть издания, что пытаются подать классику по-современному, не опошляя литературный первоисточник.

Так, например, журналист и учитель литературы Алексей Олейников создал графический путеводитель по «Евгению Онегину». В этой книге персонажи Пушкина, нарисованные художницей Натальей Яскиной, как будто переносятся в наше время для того, чтобы рассказать современным читателям все о быте и нравах XIX столетия. Например, сколько стоил костюм Онегина и почему письмо Татьяны было невообразимым нарушением этикета — ответы на эти и многие другие вопросы поданы в формате комиксов, которые, кстати, помогают лучше запомнить сюжет романа.

Издание будет представлено на фестивале «Читайфест». Видеотрансляция пройдет 27 марта, начало в 13:00. Кроме знакомства с новым путеводителем, учителя, журналисты и литературоведы обсудят, как можно по-современному взглянуть на классическую литературу и чем помочь нынешним подросткам в ее освоении.

Добавим, что на сайте фестиваля на 27–28 марта запланировано еще много интересных мероприятий, посвященных писателям и семейному чтению.

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