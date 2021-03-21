«Обычные слова»: Константин Райкин прочтет стихи Александра Пушкина и Давида Самойлова

Вечером 21 марта в московском Концертном зале имени Чайковского известный актер и режиссер, художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин представит программу «Обычные слова». Выйдя на сцену, народный артист РФ прочитает стихи солнца русской поэзии Александра Пушкина и поэта-фронтовика Давида Самойлова.

Поклонникам стихотворного искусства и самого Райкина, не успевшим купить билеты, не стоит горевать. Выступление будет транслироваться на портале Культура.РФ (начало в 19 часов) и останется доступным к просмотру еще несколько дней.

Напомним, недавно вышла книга о Константине Аркадьевиче и театре «Сатирикон». В ней через воспоминания о спектаклях рассказано, как знаменитый худрук строил новый театр в годы «перестройки» и «лихие 90-е».

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